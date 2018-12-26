Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Buzlanma nedeniyle 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Buzlanma nedeniyle 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

olay yerinden görüntü

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-kazaya karışan araçların görüntüsü
-detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta yoğun kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirirken, kent genelinde sabah saatlerinde yaşanan yoğun buzlanma maddi hasarlı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı yan yolundan kent merkezine doğru seyir etmekte olan 64 BN 709, 64 LH 173, 64 KY 072 plakalı araçlar birbirine girdi. Yoldaki buzlanmadan dolayı meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya gerekli müdahaleyi yaptı. Atatürk Bulvarı yan yolu bir süre trafiğe kapatıldı, bu sürede araçlar Şehit Piyade Asteğmen Mehmet Bozkuş üst geçidine yönlendirildi ve yolun tekrar trafiğe açılması için gerekli çalışmalar başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı