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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı - SİVAS

Buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı - SİVAS

- Ekiplerin kaza yeri incelemesi yapması - Devrilen otomobil - Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması - Sağlık ekiplerinin kazada yaralanan küçük çocukları kucaklarında ambulansa taşımasıSİVAS (AA) - Sivas ’ın Ulaş ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yüksel Gümüşbaş (48) idaresindeki 60 KY 654 plakalı hafif ticari araç, Sivas - Malatya kara yolu Yenikarahisar köyü yakınlarında zemindeki buzlanmanın etkisi ile yoldan çıkarak şarampole devrildi.Yaralanan sürücü ile aynı araçta bulunan Pınar (35), Yusuf (12), Zehra (8), Zeynep (3), Muhammet Gümüşbaş (2), Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılarak Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas 'taki hastanelere sevk edildi.

İlk Müdahale Trafik Kazası Küçük Çocuk Karahisar Ticari Araç 

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