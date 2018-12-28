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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Buzlanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti, vatandaşlar karın tadını çıkardı

Buzlanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti, vatandaşlar karın tadını çıkardı

Erzurum'da gece kar ve detaylar

Kar Yağışı 

-Kayan araçlar ve vatandaşlar
-Kar topu keyfi ve röportaj
-Detay görüntüler

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzurum’da vatandaşlar karın tadını çıkarırken buzlanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Erzurum kent merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklı olarak sabah saatlerine kadar devam etti. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı kentte vatandaşlar gece saatlerinde kartopu oynayarak kar keyfi yaşadı. Buzlanmanın meydana geldiği rampalarda ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kayan araçlar drift görüntüsü oluşturdu. Öte yandan kar ve tipi nedeniyle Erzurum’da binin üzerinde mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.
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