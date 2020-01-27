Buzlanan yolda kontrolden çıkan tır şarampole uçtu, dorsesi yolda kaldı

-Otomobil ve tırın karıştığı kaza

-Çekici yardımı ile tırın kaldırılması



( TOKAT )- Tokat’ta buzlanma kazalara neden oldu TOKAT



- Tokat’ın Yeşiyurt ilçesinde yola akan suyun donması maddi hasarlı kazalara neden oldu. Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırdak köyü yakınlarında yola akan suyun donması beraberinde kazaları getirdi. Yeşilyurt’tan Sulusaray ilçesine seyir halinde olan tır buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Tırın kupası şarampole düşerken dorsesi yolda kaldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, tırın vinç yardımı ile çekilmesi sonucu ulaşıma açıldı. Bir diğer kazada buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Yol kenarındaki toprak alana çarpan otomobilde maddi hasar meydana geldi.



loading...