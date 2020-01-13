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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Buzlanan yolda düşerek yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı

- Buzlanan yolda düşerek yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı

Yaralı öğretmenin ambulansla hastaneye götürülüşünden görüntü,

Acil Servis 112 Acil Servis Sağlık Ekipleri Kar Yağışı Öğretmenlik 

-Gelen detay,

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde kar yağışının ardından buzlanan yolda ayağının kayması sonucu yere düşen öğretmen yaralandı. Yaralı öğretmen Abuzer Çalış için İl Özel İdaresi ekiplerinin kar nedeniyle kapanan yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde meydana geldi. Köyde öğretmenlik yapan Abuzer Çalış okul çıkışı eve giderken buzlanan yolda dengesini kaybederek yere düştü. Çevreden geçen vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolda ilerleyemeyen 112 acil servis ekipleri İl Özel İdare ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine iş makineleriyle yaptıkları çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı. Ardından sağlık ekipleri, Öğretmen Abuzer Çalış'ı hastaneye ulaştırdı. Pervari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Öğretmen Abuzer Çalış'ın kafasını sert bir şekilde çarptığı ve burnunun kırık olduğu öğrenildi. Çalış, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesi sevk edildi. Tedavi altına alınan öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi (SD)
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