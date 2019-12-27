Buzlanan otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

--Olay yeri



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçesinde meydana geldi. Kazada Sivas’tan Malatya istikametine gitmekte olan Y.G. yönetimindeki 60 KY 656 plakalı otomobil Yenikarahisan yol ayrımında, buzlanmanın etkisi ile yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Ulaş ve Kangal Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



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