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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Buzlanan otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Buzlanan otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

-Yaralıların hastaneye girişi

Hastane Trafik Kazası Bild 

--Olay yeri

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçesinde meydana geldi. Kazada Sivas’tan Malatya istikametine gitmekte olan Y.G. yönetimindeki 60 KY 656 plakalı otomobil Yenikarahisan yol ayrımında, buzlanmanın etkisi ile yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Ulaş ve Kangal Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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