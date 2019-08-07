Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Buzdolabının arkasından uyuşturucu çıktı Haberi

Buzdolabının arkasından uyuşturucu çıktı Haberi

Geçilen görüntüler

( BURSA )- Piyasa değeri 450 bin TL BURSA

Buzdolabı Amfetamin Uyuşturucu Gizli Bölme Metamfetamin 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest kalırken, bir kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. KOM Şube ekipleri, Osman Caddesi'ndeki bir iş yerine gece baskın yaptı. Yapılan aramalarda iş yerinde gizli bölmede bulunan buzdolabının arkasına gizlenmiş vaziyette 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ç., Y.B isimli şahıslar gözaltına alındı. Ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 450 bin TL olduğu belirtildi. Polis ekipleri tarafından uyuşturucuya el konulurken, İnegöl'de bu zamana kadar ele geçirilen en yüklü miktarda metamfetamin olduğu bildirildi.
E.Ç emniyetteki ifadesinin ardından serbest kalırken, Y.B ise sabah saatlerinde adliye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
İlginç Buzdolabı Çizimleriİlginç Buzdolabı Çizimleri
İstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulunduİstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulundu
İş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılarİş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı