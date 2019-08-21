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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Buzdolabının arkasında oynarken akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti Haberi

Buzdolabının arkasında oynarken akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti Haberi

Adli tıptan detaylar

Buzdolabı Cenaze Elektrik Akımı Çakal 

-Cenaze aracından görüntüler
-Yakınlarından görüntüler
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde evde buzdolabı arkasında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Altıntepe Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre evde buzdolabı arkasında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki İbrahim Halil Karatay ağır yaralandı. Durumu fark eden aile fertleri çocuğu Akçakale Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Karatay hayatını kaybetti. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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