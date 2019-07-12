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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Buzdolabından yangın çıktı: 3 kişi dumandan etkilendi Video

Buzdolabından yangın çıktı: 3 kişi dumandan etkilendi Video

Dumandan etkilenen bir kişinin ambulans içerisindeki görüntüsü

Buzdolabı Polis Sağlık Ekipleri Müstakil Ev Yangına Müdahale 

-Yangın yerinden genel ve detay görüntüler
-İtfaiye ekiplerinden genel görüntüler
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da iki katlı müstakil evin birinci katında buzdolabından çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Sucuzade Mahallesi 30077 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evin 1’inci katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın çıkan evin bir üst katında oturan 3 kişi ise duman etkilendi. Dumandan etkilenen şahıslara sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. İtfaiye erleri ise yangının buzdolabından kaynaklı çıktığını belirledi.
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