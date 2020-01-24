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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Buzdolabı bomba gibi patladı İzle

Buzdolabı bomba gibi patladı İzle

Olay yerinden görüntüler

Buzdolabı Tahkikat 

-Röp
-detaylar
-buzdolabından detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir pidecide çıkan yangında buzdolabı bomba gibi patladı. Orhaneli ilçesinde bir pide salonunda gece saat 03.00 sıralarında büyük gürültü yaşandı. Gece, dükkanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesiyle birlikte buzdolabı bomba gibi patladı. İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek kısa sürede alevlere müdahale ederek, söndürdü. Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı.
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