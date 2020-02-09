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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Buzda kayan aracın görüntüsünü çeken genç o anları anlattı Haberi

Buzda kayan aracın görüntüsünü çeken genç o anları anlattı Haberi

Kaza anının cep telefonu ile görüntüsü

Kar Temizleme Sonar Cep Telefonu Kar Yağışı Direksiyon 

-İkinci kayan aracın çekiciye çekilmesi
-Kazanın olduğu yol
-Kaza anını çeken Burak Taner ile röportaj
-Kazanın olduğu yolda belediye ekiplerinin kar temizleme çalışması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da buzda kayan aracın takla atma anını cep telefonu ile görüntüleyen genç kaza anlatıp, facianın ucuz atlatıldığını söyledi.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Nişantaşı Caddesi ile Serhat Caddesi'nin kesiştiği yerde dün akşam saat 22.22 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Samsun'un etkisini alan kar yağışının ardından soğuk havadan oluşan buzlu yolda rampa aşağı hızlı bir şekilde ilerleyen otomobil daha sonar direksiyon hakimiyetinin kaybedilme sonucu buzda kayıp kaldırıma çarparak takla atıp ders dönerek sürüklenmeye başladı.
Bu sırada otomobil karda oynayanların üzerine doğru geldi. Cep telefonu ile evinin balkonundan karda kalan çocukların fotoğrafını çekmek isteyen Burak Taner (26) adlı genç aracın buzda kayarak geldiğini fark ettiği an cep telefonu ile bu kez video çekmeye başladı ve kaza anını saniye saniye görüntüledi. Başka bir araçta kaza yapan araçların üzerine kayarak geldi ve buradaki kazaya yardım edenler de ölümden döndü. Aynı yerdeki her iki kazada yaralanan olmazken aracın takla atma anını görüntüleyen Burak Taner kaza anını anlattı. Taner, " Kayak yapıyorlardı onları çekiyordum. Aracın hızla geldiğini gördükten sonra hemen videoya aldım. Kaldırıma çarpmasıyla takla atmaya başladı.
3-4 dakika sonra da başka araç geldi. Yardım edenlerin üzerlerine geldi. Allah'dan kimseye zarar gelmedi"dedi.

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