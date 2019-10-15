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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Buzağıyı kurtarmak için girdikleri çukurda metan gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti

Buzağıyı kurtarmak için girdikleri çukurda metan gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntüler

Jandarma Foseptik Çukuru Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ile Afad araçları
-Köy yerinden görüntüler
-Genel ve detaylar
-Jandarma araçları

( KİLİS )- Foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için girdikleri çukurda metan gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti KİLİS

- Kilis’te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için giren 3 kişi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Bulamaçlı köyü Çilolar mezrasında foseptik çukuruna bir buzağı düştü. Bunu gören Dede Yıldırım (51), oğlu Yunus Yıldırım (22) ile Mehmet Devran (41) foseptik çukuruna düşen buzağıyı çıkarmak istedi. Bu esnada metan gazından Dede Yıldırım, Yunus Yıldırım ile Mehmet Devran zehirlendi. Olay yerine İtfaiye AFAD ile sağlık ekipleri gönderildi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni foseptik çukurundan çıkarılırken, olayla ilgili jandarma soruşturma başlatıldı.
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