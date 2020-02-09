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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Buz pistine dönen yolda kazalar ardı ardına geldi

Buz pistine dönen yolda kazalar ardı ardına geldi

Minibüsün kayma anı

Çarpma Anı Hava Sıcaklığı Kamera Yolcu Otobüsü Kar Yağışı 

-Araçların kayması
-Öğrenci minibüsünün kayması ve başka araca çarpması
-Kayan araçlar
-Rampa aşağıya inen aracın duramayıp çöp kovasına çarpma anı
-Başka araçların kayarak çarpışması ve aracın kayması
-Minibüsün kayması ve polis arcına çarpmamak için mücadele vermesi
-Yollarda kayan araçlar
-Kaza yapan şehiriçi yolcu otobüsü
-Evin bahçesine düşen minibüsten görüntü
-Vatandaşların yollara kayak yapması

( KARABÜK )- Sürücülerin kaza anları ise İHA kameralarına saniye saniye yansıdı KARABÜK

- Karabük’te etkisini sürdüren kar yağışı sonrası adeta buz pistine dönen yolda kazalar birbiri ardına geldi. Karabük'te önceki akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü. Kar yağışının devam ettiği kentte hava sıcaklığının da düşmesi sonrası yollarda olan buzlanma nedeniyle çok sayıda kaza meydana geldi. 5000 evler Cumhuriyet Mahallesinde 36. ve 53 caddelerin kesiştiği rampa inmekte zorluk çeken sürücülerin yaptığı kazalar İHA kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşanan buzlanma nedeniyle araçlarının kontrolünü sağlamakta zorluk çeken sürücülerin kazaları ise ardına ardında geldi. Kentin bir çok bölgesinde meydana gelen kazalarda ise maddi hasarlar oluştu. Buz pistine dönen yollarda en çok vatandaşlar eğlendi Kar yağışının etkisinin ardından oluşan buzlanmalar sonucu özellikle mahalle aralarında bulunan yokuş yollarda ise vatandaşlar doyasıya kayak yaptı. Ellerine aldıkları poşetlerle çocukları ile birlikte metrelerce aşağıya kayan vatandaşlar karın keyfini doyasıya yaşadı.
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