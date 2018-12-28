Buz gibi havada poşetle kaydılar, tulum eşliğinde horon teperek ısındılar

-Poşetle kayıp karın tadını çıkaran öğrenciler

-Emelcan Pehlivan ile röportaj

-Kayanlardan görüntüler, horonla ısınanlar, röportajlar

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( ERZURUM )- Üniversite öğrencileri eksi 20 derecede kızak ve poşetlerle kayarak karın tadını çıkardı ERZURUM



- Erzurum’da Anadolu Mayası Topluluğu'nun ‘Sende Poşetini Al Gel’ adlı etkinliğinde bir araya gelen üniversite öğrencileri, buz gibi havada poşetle kayıp, tulum eşliğinde horon çekerek ısındılar. Kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından kızak ve poşetlerle gece karanlığında kayan üniversite öğrencileri, doyasıya karın tadını çıkardı. Anadolu Mayası Topluluğu'ndan Emelcan Pehlivan’ın sosyal medya üzerinden başlattığı ‘Sende Poşetini Al Gel’ çağrısı kısa sürede geniş kitleye ulaştı. Kısa süre sonra poşetini alan çok sayıda öğrenci Telsizler Mahallesi'ndeki etkinlik alanına koştu. Karla kaplı dik rampadan kimi poşetle kimi kızakla kayan öğrenciler yaklaşık 1 saat doyasıya eğlendi. Eksi 20 derece soğukta kaymanın tadını çıkaran öğrenciler tulum eşliğinde horon çekerek de ısındılar. Anadolu Mayası Topluluğu'ndan Emelcan Pehlivan, “Bugün gece böyle bir organizasyon yaptık. Poşetini alan geldi ve kaymanın keyfini yaşadı. Herkes mutlu oldu” dedi.

Poşetle kaymanın keyfini yaşayan Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Ayşegül Gedik’te, “Hava buz gibi ama biz çok eğleniyoruz, mutluyuz. Poşetle kayarak çocukluğumuza geri döndük” diye konuştu.



