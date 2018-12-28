Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Buz gibi havada poşetle kaydılar, tulum eşliğinde horon teperek ısındılar

Buz gibi havada poşetle kaydılar, tulum eşliğinde horon teperek ısındılar

Öğrencilerin toplanması ve horon keyfi

Sosyal Medya İletişim Öğrenciler Kar Yağışı 

-Poşetle kayıp karın tadını çıkaran öğrenciler
-Emelcan Pehlivan ile röportaj
-Kayanlardan görüntüler, horonla ısınanlar, röportajlar
-detaylar

( ERZURUM )- Üniversite öğrencileri eksi 20 derecede kızak ve poşetlerle kayarak karın tadını çıkardı ERZURUM

- Erzurum’da Anadolu Mayası Topluluğu'nun ‘Sende Poşetini Al Gel’ adlı etkinliğinde bir araya gelen üniversite öğrencileri, buz gibi havada poşetle kayıp, tulum eşliğinde horon çekerek ısındılar. Kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından kızak ve poşetlerle gece karanlığında kayan üniversite öğrencileri, doyasıya karın tadını çıkardı. Anadolu Mayası Topluluğu'ndan Emelcan Pehlivan’ın sosyal medya üzerinden başlattığı ‘Sende Poşetini Al Gel’ çağrısı kısa sürede geniş kitleye ulaştı. Kısa süre sonra poşetini alan çok sayıda öğrenci Telsizler Mahallesi'ndeki etkinlik alanına koştu. Karla kaplı dik rampadan kimi poşetle kimi kızakla kayan öğrenciler yaklaşık 1 saat doyasıya eğlendi. Eksi 20 derece soğukta kaymanın tadını çıkaran öğrenciler tulum eşliğinde horon çekerek de ısındılar. Anadolu Mayası Topluluğu'ndan Emelcan Pehlivan, “Bugün gece böyle bir organizasyon yaptık. Poşetini alan geldi ve kaymanın keyfini yaşadı. Herkes mutlu oldu” dedi.
Poşetle kaymanın keyfini yaşayan Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Ayşegül Gedik’te, “Hava buz gibi ama biz çok eğleniyoruz, mutluyuz. Poşetle kayarak çocukluğumuza geri döndük” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı