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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Buz gibi havada denize girdi

Buz gibi havada denize girdi

Denize giren vatandaşın arkadaşlarının çektiği görüntüler

Kamera İlginç Görüntü Cep Telefonu Yaz Mevsimi 

-kısa röportaj
-detay görüntüler

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da kış ayının yaşandığı günümüzde sahilde denize giren vatandaş ilginç görüntüler oluşturdu. Bartın’da her yaz mevsiminde on binlerce kişinin denize girip güneşlenmek için akın ettiği İnkumu’nda sıra dışı bir olay yaşandı. Kış ortasında buz gibi denize giren adam ilginç görüntüler oluşturdu. Kasım ayının son günlerinde İnkumu sahilinde denize giren Alp Kaymakçı isimli vatandaşın o anlarını arkadaşları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Denize giren ve bir süre suda kaldıktan sonra çıkan Kaymakçı suyun buz gibi olduğunu ifade ederken, “Biz soğuğu seviyoruz. İçimiz Karadeniz” dedi.

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