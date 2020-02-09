Büyükşehirden karla mücadele

-Yolların kazılması

-Yolların tuzlanması

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( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Samsun’da etkili olan kar yağışının ardından yolları trafiğe açık hale getirdi. Cumartesi akşamından itibaren etkili olan kar yağışı Samsun’da etkili oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yolların kar olmasının çalışmalara başladı.

Ekipler, karla kapları yolları küreyerek, tuzlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından ana arterler ve yollar trafiğe açılırken, kapalı olan mahalle ve kırsal yolları için çalışmalar devam ediyor. (ED-MAY-



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