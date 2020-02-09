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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Büyükşehirden karla mücadele

Büyükşehirden karla mücadele

Karla mücadele görüntüler

Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Yolların kazılması
-Yolların tuzlanması
-Genel görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Samsun’da etkili olan kar yağışının ardından yolları trafiğe açık hale getirdi. Cumartesi akşamından itibaren etkili olan kar yağışı Samsun’da etkili oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yolların kar olmasının çalışmalara başladı.
Ekipler, karla kapları yolları küreyerek, tuzlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından ana arterler ve yollar trafiğe açılırken, kapalı olan mahalle ve kırsal yolları için çalışmalar devam ediyor. (ED-MAY-
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