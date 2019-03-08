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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Büyükşehirden ’Kadınlar Günü’ özel konseri

Büyükşehirden ’Kadınlar Günü’ özel konseri

salondan görüntü

Akkale 

-Karaaslanın konuşması
-yudum konseri
-seyirciden görüntü

( SAMSUN )- Malazgirt’ten Çanakkale’ye kahraman kadınlar SAMSUN

- "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bir konser düzenlendi.
"Malazgirt’ten Çanakkale’ye Kahraman Kadınlarımız" isimli konserde Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Yudum, seslendirdiği eserlerle kadınlara unutulmaz bir gün yaşattı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezinde düzenlenen konsere; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve kadınlar katıldı.
Konserden önce kısa bir konuşma yapan Karaaslan, Kadınlar Günü’nü kutladı. Ardından sahneye çıkan Yudum, Türk tarihine damga vuran bazı kadın kahramanların hikayesini türkülerle birlikte anlattı.
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