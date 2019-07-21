Büyükşehir zabıtası atıkla mücadelesini sürdürüyor

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( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Çankaya ilçesinde izinsiz toplanan kağıt ve hurda depolarını kaldırdı ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Başkent'in birçok noktasında gelen ihbarları değerlendirerek, atık, çöp ve hurda ile mücadelesine devam ediyor. Zabıta ekipleri son olarak Çankaya ilçesindeki Çaldağı mevkinde izinsiz kağıt ve hurda toplayıcılarının depolama alanı olarak kullandığı bölgede temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Çaldağı mevkinde toplanan atıkların çadır ve barakalarda biriktirilmesi ve çevreye ağır kokunun yayılması üzerine harekete geçen Zabıta ekipleri, vatandaşların ihbarlarının önemine dikkat çekti. Büyükşehir Zabıtası, halk ve çevre sağlığını tehdit eden ve güvenlik riskleri oluşturan kağıt, plastik, hurda ve ambalaj atıklarının depolandığı alanları kaldırarak, tahliye etti. 30 kamyon atık geri dönüşüme gitti Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Karapınar Mahallesi Çaldağı Zabıtası ekipleriyle koordineli bir şekilde yürütülen operasyonla izinsiz kağıt ve hurda toplayıcılarının depolama alanları tespit edildi. Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Mahalli Çevre Kurulunun kararına aykırı lisanssız ve izinsiz bir şekilde kağıt, plastik ambalaj atıkları ile hurda niteliğinde bulunan geri kazanılabilir atıkları depolayan, toplayan, ayrıştıran ve biriktirten kişilere müdahale eden ekipler, 150’ye yakın çadır ve barakayı kaldırdı. Bölgeden çıkarılan yaklaşık 30 kamyon atık malzeme, geri dönüşüm için Büyükşehir Belediyesi Çöp Ayrıştırma Merkezine taşındı.

