Büyükşehir yaz kampları eğlendirmeye devam ediyor İzle

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( ANKARA ) Büyükşehir başarılı öğrencileri tatil kamplarında ağırlıyor - Her şey dahil ücretsiz olarak hizmet veren kamplar için yoğun başvuru yapan öğrenciler, yaz aylarını sosyalleşerek ve gönüllerince eğlenerek geçiriyor ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediyesi, başarılı öğrencileri Akçay ve Akçakoca’da bulunan tatil kamplarında misafir ediyor. Ücretsiz kamp tatilinde birçok aktivite ve programa katılan öğrenciler, hem gönüllerince eğleniyor hem de sosyalleşiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından birer haftalık olarak düzenlenen tatil kamplarında ilk kafile 350 kişiyle yola çıktı. Akçay’da 230, Akçakoca’da 120 öğrenci temiz ve güvenli ortamda tatil yapma imkanı bulurken, eğitmenler eşliğinde kültür ve tarih gezilerine de katıldı.

Bir hafta boyunca eğlenen, stres atan, sportif aktivitelerle ve oyunlarla denizin keyfini çıkartan öğrenciler, düzenlenen yarışmalarla da tatilin keyfini çıkardı. Futbol, basketbol, voleybol, satranç ve bilardo turnuvalarına katılarak yarışan öğrenciler, akşamları düzenlenen şenliklerde ise yeteneklerini sergiledi. Büyükşehir Belediyesi yaz kamplarına katılan kız ve erkek öğrenciler ayrı gruplar halinde dolu dolu bir hafta geçirirken, Çanakkale Şehitliği, Gelibolu ve burada bulunan müzeleri gezerek tarihi yerleri keşfetme fırsatı da buluyor. Akçakoca ve Akçay yaz kampları, öğrencilerden sonra engelli ve yaşlı vatandaşları ağırlamaya başlayacak.

