Büyükşehir yapıyor, CHP belediyeciliği yıkıyor

-taşları ve diğer malzemeleri söken çalışanlar ve kepçe

-belediye başkanının açıklaması

-milletvekilinin açıklaması

-vatandaş ile röp.



( BURSA ) BURSA



- Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Ünal, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kısa süre önce Güzelyalı Mahallesine kazandırdığı parkı, CHP'nin Mudanya Belediyesi yerle bir ettiğini iddia etti. Mudanya'yı ve mahallelerini hizmet belediyeciliği ile buluşturmak aday olan Cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Ünal, CHP'li Mudanya belediyesi'nin ise Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları bir bir yıktığını iddia etti. Güzelyalı Mahallesi'nde vatandaşların deniz kenarında oturup nefes aldığı Güzelyalı Meydan Parkı'ndaki parke taşları bir bir sökülüyor. Vatandaşların da neden söküldüğüne anlam veremediği parkta incelemelerde bulunan Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Ünal, "Mudanya'daki yıkım belediyeciliğinin kötü bir öğrneğini daha yaşıyoruz. Burasını Bursa Büyükşehir Belediyesi 7-8 ay önce vatandaşların kullanması için park düzenlemesi yaptı. Mudanya Belediyesi, bu parkı büyükşehir belediyesine tahsis etmişti. Ancak, geçtiğimiz günlerde biz burada Cumhur İttifakı olarak bir miting düzenledik. Bunu kabullenemeyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yeni yapılmış prıl prıl bütün vatandaşların deniz kenarında oturum vakit geçirdiği bir parkı Mudanya Belediyesi'nin kepçeleri yıkıyor. Bu memleket bu kadar hor kullanılmayı ve kindarca yönetilmeyi hak etmiyor. 31 Mart seçimlerinde halkımız bu yönetime gerekli olan cevabı vereceklerdir. Mevcut belediye başkanı hiç bir tarafa gidip konuşamıyor. Gittiği yerde ise mazotu 1,80 liraya vereceğim diye akla sığmayacak seçim kampanyası yapıyor" diye konuştu.

Mudanyalı hemşerilerimiz 2014 yılında mevcut belediye başkanına çok güzel bir imkan verğini belirten Ünal, "Ancak o bu imkanı kullanamadı. vatandaşı ötekileştirdi. Şu anda kamuya ait bir parkı yıkıyor. bu 5 yıllık süre zarfında çok kötü bir yönetim sergiledi" şeklinde konuştu.

Mudanya ve mahallelerinin 31 Mart seçimleriyle birlikte hizmet belediyeciliği ile buluşacağını belirten Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ise, "Mudanyalılar bizlere gönülden inanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte uyum içerisinde bir yönetim sergileyeceğiz. Mudanaya'yı Güzelyalı'yı ve mahallelerimizi hak ettiği değere kavuşturacağız. Hükümetimizin de desteği ile yaşanabilir bir kent olması için hizmet belediyeciliğini göstereceğiz" dedi.

Yapılan çalışmalara anlam veremeyen vatandaşlar ise, "Yeni yapılan bir parkın yıkılıp yeniden yapılmaya ve yapılmamaya çalışılmasını anlamış değiliz. Bizde şaşırmış vaziyetteyiz. Yaptıkları şeyin şu süreçte ne olacağını merakla bekliyoruz" şeklinde konuştu.



