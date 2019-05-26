Büyükşehir Tugay Kavşağı'ndaki trafik sorununu çözdü

-Başkan Zolan'ın çevreyi gezmeyi



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli Büyükşehir Belediyesi Tugay Kavşağı'ndaki trafik sorununu çözmesi ile Günde ortalama 33 bin aracın kullandığı kavşağın kapasitesi saatte 400 araç artarken, geçen 1 yıllık süreçte 1 milyon 188 bin litre yakıt tasarrufu sağlandı. Denizli'nin en yoğun kullanılan güzergahlarından biri olan, ciddi bir trafik sorunu bulunan Dumlupınar ve Lise Caddesi’nin kesişim noktasındaki Tugay Kavşağı, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı düzenleme ile rahatladı. Yaklaşık 1 yıl önce hizmete giren kavşakta Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının yaptığı tespitlere göre ekonomik, çevresel ve zaman faktörleri açısından büyük avantaj yakalandı. Çıtır Kavşağı olarak da tabir edilen kavşak, düzenlemenin ardından günde ortalama 33 bin araca hizmet ederken, bölgedeki kuyruklanma ve bekleme süreleri ciddi oranda azaldı. Kapasitesinde saatte 400 araçlık artış sağlanan kavşakta geçen 1 yıllık süreçte toplamda 1 milyon 188 bin litrelik yakıt tasarrufu sağlandı. 297 bin saatlik iş gücü tasarrufu Söz konusu düzenleme ile sağlanan yakıt tasarrufuyla doğru orantılı olarak atmosfere 213 bin 750 kilogramlık karbon salınımı yapılmasının da önüne geçildi. Hava kirliliği azaltılırken, geçen 1 yıllık süreçte mesafenin kısalması, bekleme sürelerinin azalması ve trafik akış hızının artması sonucunda ise 297 bin saatlik işgücü kazanımı sağlandı. “Vatandaşlarımızın konforlu seyahat etmeleri için çaba sarfediyoruz” Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentte hızla artan nüfus ve araç sayısına karşı yeni önlemler aldıklarını, bu kapsamda birçok ulaşım projesini hayata geçirdiklerini söyledi.



Geçmişte bölgedeki trafiğin zaman zaman kilitlendiğini aktaran Başkan Zolan, "Çok yoğun bir çalışma sonucu yaklaşık 1 yıl önce kavşağımızı yeni haliyle hizmete aldık. Burada yaşanan trafik çilesinden eser kalmadı. Yeni köprülü kavşaklarla, yollarla, alt ve üst geçitlerle, trafik yönetim sistemimizle ve tüm ulaşım yatırımlarımızla insanlarımızın konforlu seyahatini sağlama noktasında gayret göstermeye devam ediyoruz" dedi.



