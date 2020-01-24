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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Büyükşehir toplu taşıma araçlarında grip önlemi İzle

Büyükşehir toplu taşıma araçlarında grip önlemi İzle

otobüs detay

Hastalık Toplu Taşıma Periyodik Bakım Bulaşıcı Hastalık Toplu Ulaşım 

-otobüslerde dezenfekte yapılması detay

( MUĞLA )- Türkiye genelinde salgın hale gelen grip hastalığına karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı toplu taşıma araçlarında sürekli dezenfekte çalışması yapıyor MUĞLA

- Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların sağlıklı ve daha temiz bir ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla belediye otobüslerini düzenli olarak dezenfekte ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından vatandaşların sürekli olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında hijyen çalışmalarına büyük önem verirken, toplu taşımada kullanılan otobüsler periyodik bakımın yanında dezenfekte yapılarak temizleniyor. Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte salgın ve bulaşıcı hastalıkların arttığı gözlemlenmesinin ardından toplu ulaşımda bunların önüne geçilmesi için araç yüzeyleri ve hava partiküllerine yönelik olarak temizlik yapılıyor. Sefer sonunda yapılan temizlik çalışmalarında otobüslerdeki yolcu tutmaçları, koltuklar, havalandırma kapakları, cam ve metal yüzeyler yüzeye uygun ürünler ile rutin olarak dezenfekte ediliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Her gün binlerce vatandaşımızın kullandığı toplu taşıma araçlarında bakteri ve virüslerin barınarak hastalık yayılmasının önüne geçmek için belediye araçlarımız sefer sonlarında temizlenmektedir. Ayrıca yapılan bu temizlik sırasında araçlar insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanılarak dezenfekte edilmektedir” denildi.
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