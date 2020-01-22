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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Büyükşehir stüdyosuna youtuberlardan yoğun ilgi Haberi

Büyükşehir stüdyosuna youtuberlardan yoğun ilgi Haberi

Stüdyodan ve youtuberlardan görüntüler

( ANKARA )- Başkent'te yaşayan youtuberların kamera, ışık ve perde ekipmanlarından ücretsiz yararlandığı stüdyonun kullanım saatleri Mart ayına kadar doldu ANKARA

Youtube Kamera Urus Çekim 


- Başkentli video içerik üreticileri (youtuberlar) için ücretsiz kullanıma açılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Stüdyosu, ilk günden büyük ilgi gördü. Video çekimlerini gerçekleştirmek isteyen youtuberların yoğun başvurusu nedeniyle stüdyonun kullanım saatleri Mart ayına kadar doldu. Başkentli yeteneklerin dünyaya açılması ve tanınmasına destek olmak amacıyla başlatılan uygulama ile haftanın iki günü günde 4 saat Başkent'te yaşayan video içerik üreticilerine ayrılan Büyükşehir Stüdyosu, başvuru yoğunluğu yaşıyor. Stüdyoyu ve içerisindeki kamera, yeşil perde ve ışık gibi birçok ekipmanı da ücretsiz kullanabilen youtuberlar, Büyükşehir Belediyesinin verdiği bu hizmetten duydukları memnuniyetleri dile getirdiler. 38 yaşındaki Youtuber Anıl Ender Durgun, “Bunun bizler için güzel bir fırsat olduğunu düşündüm. Başvuru yapmadan önce biraz çekindim ama stüdyoyu ilk kullananlardan birisiyim. Büyükşehir Belediyesine bu imkanı tanıdığı için teşekkür ederim” dedi.
20 yaşındaki Ayhan Gorga, “Bu youtuberların arayıp da bulamadığı bir fırsat. Türkiye şartlarında bir youtuber olabilmek için stüdyo ortamının oluşturulması çok kolay değil. Bu anlamda Belediye Başkanımızın tanımış olduğu fırsat bizim için değerli. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
16 yaşındaki Arda Yıldırım, “Bizim için çok iyi oldu. Youtuberlar olarak ortam bulamıyoruz. Dışarıda sesler oluyor. Burada dışarı sesi yok, kamera, ışık her şey çok güzel. Her türlü videoyu rahatlıkla çekebiliriz. O kadar iyi bir hizmet ki çok teşekkür ediyorum” derken, yine 16 yaşındaki Yunus Özcan ise, “Bizim için güzel imkanlar sunuluyor burada. Hem ücretsiz hem herkesin gelebileceği bir yer. Herkese öneririm” ifadelerini kullandı. 21 yaşındaki Büşra Baltacı da, “Bizlere böyle bir imkan sağladığı ve böyle bir hizmeti ücretsiz sunduğu için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Stüdyoyu kullanmak isteyen youtuberlar, “ankara.com.tr” internet adresi üzerinden form doldurarak başvuruda bulunabiliyor.
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