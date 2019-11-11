Büyükşehir konservatuvarı Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi Haberi

-Katılımcılardan görüntü

-Başkan Zolan konuşma



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı düzenledi.

Programda Denizi Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Gençlik ve Çocuk Korosu’nun oluşturduğu 350 kişilik dev kadro Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk’ün vefatının 81. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleştirilen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Salonun tıklım tıklım dolu olduğu anma gecesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Selim Öztaş yönetimindeki Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Gençlik ve Çocuk Korosu’nun oluşturduğu 350 kişilik dev kadro, Atatürk’ün sevdiği eserleri seslendirdi. Büyük beğeni ile izlenen konserde izleyiciler sanatçıları ayakta alkışladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun da sahne aldığı programa katılanlar unutulmaz bir anma gecesine tanıklık etti."Atamızı anmaya, onu anlamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü her daim anmaya, anlamaya ve yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.



Başkan Zolan,"Bir yıl önce söz vermiştik ‘Bir dahaki 10 Kasım’da yeni salonumuzda olacağız, artık geniş salonlarda Atamızı anacağız’ demiştik. O sözü de bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İşte böyle eserlerle cumhuriyetimize sahip çıkmak gerekiyor. Atatürkümüzün göstermiş olduğu o muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için karıncalar gibi çalışmak gerekiyor, gece gündüz koşmak gerekiyor" diye konuştu.

Bu güzel anma programını hazırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Genel Sanat Yönetmeni Selim Öztaş ve tüm emek verenlere teşekkür eden Başkan Osman Zolan, "İnşallah Atamızı anmaya, onu anlamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacak inşallah. Dünya durdukça, ülkemizi daha ileriye taşımak için gece gündüz çalışacağız" dedi.





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