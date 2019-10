Büyükşehir’in yaptığı 6 kavşaktan 141 milyon 350 bin araç geçti

-Kavşaklardan görüntü

-Başkan Zolan'ın yol ve kavşaklarda inceleme yapması



( DENİZLİ -DRONE) DENİZLİ



- Denizli Büyükşehir Belediyesinin son dönemde hizmete aldığı 6 köprülü kavşağı bugüne kadar 141 milyon 350 bin araç kullandığı belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yapılan yatırımlar ile vatandaşların milyonlarca TL’lik yakıt tasarrufu yapmasının sağlandığını ve dev ulaşım yatırımları ile Denizli ve Türkiye’nin kazandığını belirtti.

Denizli’nin en büyük ihtiyaçları arasında bulunan ulaşım sorununu çözmek için geçtiğimiz dönem bu alanda devrim başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede şehre Üçgen Köprülü Kavşakları, Zeybek Köprülü Kavşağı, Hal Köprülü Kavşağı, Müfide Tekin Ada Köprülü Kavşağı, Bozburun Köprülü Kavşağı ve Sanayi Bağlantı Köprüsü başta olmak üzere geleceğe birçok eser kazandırdı. Denizli'yi ulaşımda çağ atlatacak söz konusu projeler kentin sürdürülebilir bir trafiğe kavuşmasında büyük rol oynarken, söz konusu köprülü kavşaklar Denizli ve Türkiye'ye milyonlarca liralık yakıt tasarrufu sağladı, can güvenliğini ise had safhaya çıkardı. Kullanılmaya başladığı ilk günden bugüne kadar Üçgen Köprülü Kavşakları, Zeybek Köprülü Kavşağı, Hal Köprülü Kavşağı, Müfide Tekin Ada Köprülü Kavşağı, Bozburun Köprülü Kavşağı ve sanayi bağlantı köprüsünden 141 milyon 350 bin aracın geçiş yaptığı tespit edildi. Dev ulaşım yatırımları ile milyonlarca liralık yakıt tasarruf sağlanırken, trafikte bekleme sürelerinin azalması ile vatandaşların kaybettiği zaman çok daha verimli kullanıldı. Kavşaklardan geçen araç sayıları Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı en büyük ulaşım yatırımlarından olan Üçgen Köprülü Kavşakları, söz konusu yatırımlar arasında en çok araç geçen nokta oldu. Denizli'de yaklaşık 17 aydır hizmet veren Üçgen Köprülü Kavşakları'ndan bugüne kadar 71 milyon 400 bin araç geçti. Yaklaşık 31 aydır hizmet veren Zeybek Köprülü Kavşağı'ndan 29 milyon 750 bin, 16 aydır hizmet veren Hal Köprülü Kavşağı'ndan 24 milyon, 21 aydır hizmet veren Bozburun Köprülü Kavşağı'ndan 8 milyon 820 bin, 17 aydır hizmet veren Sanayi Bağlantı Köprüsü'nden 6 milyon 630 bin ve 37 aydır hizmet veren Müfide Tekin Ada Köprülü Kavşağı'ndan ise 750 bin araç geçtiği tespit edildi. 16 köprülü kavşak ile 14 yaya üst geçidi yapıldı Denizli Büyükşehir Belediyesi kesintisiz ve güvenli trafik için bugüne kadar kente 16 köprülü kavşak ile 14 yaya üst geçidi kazandırırken, son dönemde hayata geçirdiği yüzde yüz yerli ve milli Trafik Yönetim Sistemi, Üçler Mevki'inde 50 metre genişliğindeki yeni çevre yolu, otoparklar, akıllı kavşaklar, Yeni Cadde, Stadyum Kavşağı, Akhan virajı düzenlemesi gibi hayati öneme sahip pek çok noktada da ince dokunuşlar yaptı. “Kalıcı eserler bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz " Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hemşehrilerinin daha kaliteli, konforlu ve güvenli ulaşım imkanına kavuşması için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.



Çevre yolları, köprülü kavşaklar, kavşak düzenlemeleri gibi sayısız ulaşım yatırımı yaptıklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Denizlimize kalıcı eserler bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Günlük değil kalıcı işler yapma gayretindeyiz. İnşallah bunu hep beraber yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim insanımız her şeyin en iyisine en güzeline layık” dedi.

Son dönemde hizmete aldıkları 6 köprülü kavşağı bugüne kadar 141 milyon 350 bin aracın kullandığını anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Can güvenliğinin yanında bu yatırımlar vatandaşlarımıza zamandan ve yakıttan büyük tasarruflar sağladı. Bu şekilde ülkemizin yapacağı milyonlarca liralık akaryakıt ithalatının da önüne geçilmiş oldu. Dolayısıyla Denizlimiz ve ülkemiz kazandı.”



