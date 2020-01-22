Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Büyükşehir’in Türk Sanat Müziği Konseri büyük beğeni topladı Haberi

Büyükşehir’in Türk Sanat Müziği Konseri büyük beğeni topladı Haberi

Konserden ve solistlerden detay

Oğlan Kımızı Et Yeni Yıl 

-Protokolden görüntü
-Mustafa Gökoğlan röp.

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Sanat ve kültür etkinliklerine yeni yılda da devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, 110 kişiden oluşan dev koro ile Türk Sanat Müziği Konseri düzenledi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu,Türk Sanat Müziği Korosu Konseri düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda düzenlenen geceye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
110 kişinin yer aldığı Türk Sanat Müziği Korosu’nun gerçekleştirdiği konseri Ahmet Nuri Çağdaş yönetti. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği gecede davetliler de koroya eşlik etti. Koronun seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar büyük beğeni topladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan konsere katılan tüm davetlilere ve sanatçılara teşekkür ederek, "Gönlümüzü hoş eden, bir solukta dinlediğimiz, yorgunluğumuzu gideren çok güzel bir konser dinledik. Önümüzdeki süreç içerisinde Büyükşehir Belediyesi Konservatuarımız konserlerine devam edecek. Tüm halkımızı etkinliklerimize bekliyoruz" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Dünya 2015e Böyle GirdiDünya 2015e Böyle Girdi
Türkiyeden Yeniyıl ManzaralarıTürkiyeden Yeniyıl Manzaraları
Çin Yeni Yıla HazırÇin Yeni Yıla Hazır
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı