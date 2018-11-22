Büyükşehir'in mevsimlik budama çalışmaları devam ediyor İzle

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( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te özellikle yol ve kaldırımlarda, görüşü engelleyen ve tehlike oluşturan ağaçları buduyor- Büyükşehir ekipleri, budama işlemi dışında ağaçların yıllık bakımlarını da yapıyor- Nisan ayına kadar devam edecek budama çalışmaları sonunda ortaya çıkan dal ve atıklar, yeniden doğaya kazandırılıyor ANKARA



- Başkent'in dört bir tarafını ağaçlarla bezeyerek daha yeşil bir Ankara için çalışan Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte; kurumuş ve tehlike oluşturan ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı.

Budama için en uygun zamanın ağaçların dinlenme (uyku) dönemi olan kış mevsimi olduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri, ağaçların gelecek yıl daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde büyümeleri için budama çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Yıllık bakımları da yapılıyor Yeşil alanlar, köprülü kavşaklar, 15 metre ve üstü genişliğe sahip cadde ve kaldırımlar, orta ve yan refüjlerde bulunan ağaçların budama işleminin yanında yıllık bakımları da gerçekleştiriliyor. Trafik ışık ve tabelaların görüş mesafesini daraltan, kaldırımlarda yayaların hareketlerini kısıtlayıcı ve rahat yürümelerine engel olan ağaçların budama işlemi yapılırken bir yandan da kurumuş veya hastalıklı, devrilme tehlikesi olan ağaçlar da kontrollü şekilde kaldırılıyor. "Sıfır Atık Projesi”ne öncülük eden kurumların başında gelen Büyükşehir Belediyesi, budama esnasında ortaya çıkan dal ve artıkları, organik atık olarak değerlendiriyor. Toprağa gömülen artıklardan organik materyaller elde edilirken, bu şekilde zenginleşen toprak ise seracılıkta ve fidan yetiştiriciliğinde kullanılıyor. Nisan ayına kadar devam edecek budama işlemleri konusunda vatandaşlar taleplerini, Ankara Büyükşehir Belediyesi "ALO 153 Mavi Masa" ya da (0312) 507 44 44 numaralı telefona iletebilir.

