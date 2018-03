- Büyükşehir’in gücünü Mudanya da hissedecek

-Başkan açıklama



- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, Büyükşehir’in gücünü Mudanya’nın her köşesinde hissettirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya İstasyonu Sosyal Tesisleri’nde ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Alinur Aktaş, interaktif bir atmosferde geçen toplantıda, hem Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, devam eden ve yapılacak çalışmaları paylaştı hem de muhtarların görüş ve taleplerini aldı. Mudanya’nın, Bursa’nın güzel bir ilçesi olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Mudanya, deniziyle, havasıyla, zeytiniyle çok değerli bir ilçemiz. Büyükşehir Belediyesi olarak heyecanımız var. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ortak akıl bizim için çok önemli. İlçelerimizi ve şehrimizi daha iyiye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Bursa’nın büyüyen bir şehir olduğuna dikkati çeken Başkan Aktaş, insanın olduğu her yerde her zaman problemlerin olabileceğini ancak bu problemleri en aza indirmeyi istediklerini belirtti.

Uyum ve ahenkle çalışıldığı takdirde Mudanya’nın menfaatlerine yönelik doğru adımlar atılacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa’nın 17 ilçesinde de yolundan altyapısına dek tüm eksik ve aksaklıkları imkanlar ölçüsünde nasıl düzenleyebiliriz, bunu değerlendiriyoruz. Bu nedenle de bütün ilçelerimizde toplantılar yapıyor, muhtarlarımızdan ihtiyaç duyulan konuları alıyoruz. Mudanya, Bursa’nın çok güzel bir ilçesi. Temiz havası, iklimi ve denizi ile özel bir ilçe. Mudanya’da belediyenin sıcak yüzünü hissettirmeyi ve herkesin kucaklandığı bir yapıya ulaşmasını hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı ilmek ilmek dokuyup, yol ve ulaşım başta olmak üzere yapılacak hizmetlerle, standartları yükseltmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Mudanya’nın değerlerini ön plana çıkaracak bir yönetim anlayışıyla hareket etmeyi istediklerini anlatan Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi’nin gücünü, Mudanya’nın her köşesinde hissettirmek ve ilçemizi öne çıkarmak derdindeyiz” açıklamasında bulundu. Mudanya sahil düzenlemesi çalışmasının güzel bir havada yapılacak açılış töreniyle hizmete sunulacağını anlatan Başkan Aktaş, “Çalışmalarımızda imkânlar doğrultusunda, acil ihtiyaçları değerlendiriyoruz. Belediyecilik, heyecanlı ve keyifli bir iş ama iyi motivasyon gerektiriyor. İnsanların hayatını kolaylaştırmak için heyecanla çalışıyoruz. Mudanya’yı daha güzel yarınlara nasıl taşıyabiliriz, samimi olarak bunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. (MŞ)