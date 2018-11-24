Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Büyükşehir'den 'şeker' farkındalığı Haberi

Büyükşehir'den 'şeker' farkındalığı Haberi

- Etkinlikten görüntüler

( ANKARA ) Büyükşehir'den "şeker" farkındalığı- Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Dünya Diyabet Günü" nedeniyle bir konferans düzenledi- Tip1 diyabet konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen konferansta, vatandaşlara ücretsiz şeker ölçümü de yapıldı ANKARA

Hastalık Diyabet Farkındalık Diyabet Hastası Konferans 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Dünya Diyabet Günü" kapsamında özellikle de “Tip1 Diyabet”e yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Tip1 Diyabet ve Teknolojileri Derneği işbirliğinde bir konferans düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Elvankent Planet Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen konferansa Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Paşa Enver Baysa, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Kent Estetiği Daire Başkanı Ali Osman Kesikbaş, Ankara Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Kucur, Tip1 Diyabet ve Teknolojileri Derneği Başkanı Hüseyin Devecioğlu, Ankara Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Endokrinoloğu Prof Dr. Zeynep Şıklar ve Diyetisyen Gökçegül Akbulut katıldı.
Türkiye'de 7 milyon diyabetli var Konferansta, günümüzde her 12 kişiden bir kişinin diyabet hastalığından etkilendiği ve her iki diyabet hastasından birinin diyabet hastası olduğundan habersiz olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon diyabetli hasta bulunduğu ve diyabetle mücadelenin birey ve aileden başlayarak toplumun tüm paydaşlarının bilinçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Özellikle çocuklar bilinçlendirilmeli Öncelikle diyabetin ne olduğu ve daha çok çocuklarda görülen ve ömür boyu bu hastalıkla yaşamak zorunda olan "Tip1 Diyabet" hastalarının neler yapması gerektiği tek tek uzmanlar tarafından anlatıldı. Diyabet hastalarının da katıldığı ve tecrübelerini paylaştığı konferansı izlemeye gelen vatandaşlara da ücretsiz şeker ölçümleri yapıldı.
İlgili Foto Galeriler
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı