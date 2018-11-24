Büyükşehir'den 'şeker' farkındalığı



- Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Dünya Diyabet Günü" kapsamında özellikle de “Tip1 Diyabet”e yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Tip1 Diyabet ve Teknolojileri Derneği işbirliğinde bir konferans düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Elvankent Planet Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen konferansa Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Paşa Enver Baysa, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Kent Estetiği Daire Başkanı Ali Osman Kesikbaş, Ankara Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Kucur, Tip1 Diyabet ve Teknolojileri Derneği Başkanı Hüseyin Devecioğlu, Ankara Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Endokrinoloğu Prof Dr. Zeynep Şıklar ve Diyetisyen Gökçegül Akbulut katıldı.

Türkiye'de 7 milyon diyabetli var Konferansta, günümüzde her 12 kişiden bir kişinin diyabet hastalığından etkilendiği ve her iki diyabet hastasından birinin diyabet hastası olduğundan habersiz olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon diyabetli hasta bulunduğu ve diyabetle mücadelenin birey ve aileden başlayarak toplumun tüm paydaşlarının bilinçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Özellikle çocuklar bilinçlendirilmeli Öncelikle diyabetin ne olduğu ve daha çok çocuklarda görülen ve ömür boyu bu hastalıkla yaşamak zorunda olan "Tip1 Diyabet" hastalarının neler yapması gerektiği tek tek uzmanlar tarafından anlatıldı. Diyabet hastalarının da katıldığı ve tecrübelerini paylaştığı konferansı izlemeye gelen vatandaşlara da ücretsiz şeker ölçümleri yapıldı.

