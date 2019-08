Büyükşehir’den kaldırımlarda bakım atağı

-Çalışmalar



- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım ve Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, Başkent’te bozuk, bakımsız ve yıpranmış kaldırım, bordür ve bariyerler yenileniyor. Kaldırım Bakım Onarım ve Tamamlama Şefliği personeliyle yürütülen bakım onarım çalışmaları kapsamında, merkez ve çevre ilçelerde son 7 ayda 69 bin metrekare döşeme taş, bordür ve bariyer döşendi. Gezici ekipler sahada Mavi Masa aracılığıyla vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren gezici ekipler, bozulmuş ve yıpranmış, tehlike oluşturan ya da ekonomik ömrünü tamamlayan kaldırım, bordür ve kavşaklara anında müdahale ediyor. Bakım onarım ekipleri ayrıca mahalle muhtarlarıyla oluşturulan whatsapp grubuna gelen şikayetleri de dikkate alarak, sahada bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. 241 araçlık dev filoyla, bozuk kaldırıma geçit yok Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla, vatandaşların daha huzurlu, refah ve güvenli bir şehirde yaşayabilmesi için Bakım-Onarım ve Tamamlama Şefliği’nde görevli 300 personel, 241 araçlık dev filoyla yoğun bir mesai harcıyor. Bu yılın ilk 7 ayında Başkent’in dört bir tarafındaki bozuk kaldırımların onarıldığını belirten yetkililer, “Ocak-Temmuz ayları arasında toplam 42 bin metrekare döşeme, 25 bin metre bordür ve 2 bin adet bariyer yenilenirken, bazılarının da onarımları gerçekleştirildi” bilgisini verdi. Yeni yapım çalışmaları kapsamında 103 bin metrekare döşeme ve 53 bin metre bordür döşendiğini de ifade eden yetkililer, “Bariyer ekibimiz yolların can kurtaranları sayılan bariyerlerden 5 bin 100 adet yeni bariyerin montajını ise tamamladı” dedi.

Her gün ortalama 50 ayrı noktada bakım onarım Başkent’te kaldırımların yenilenmesi noktasında bakım atağına geçen ve bu yılsonuna kadar 150 bin metrekare bakım onarım çalışmasının hedeflendiğini söyleyen yetkililer, “Sorumluluk alanımızda bulunan bölgelerde her gün ortalama 50 ayrı noktada çalışma gerçekleştiriyoruz. İlçe belediyelerinin sorumluluğunda bulunan alanları da ilgili ilçe belediyesine iletiyoruz” açıklamasını yaptılar. (YEK-