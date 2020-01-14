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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Büyükşehir’den hafriyat atıklarıyla mücadele

Büyükşehir’den hafriyat atıklarıyla mücadele

drone görüntüsü

( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) dökülen hafriyat atıklarını temizliyor- Yıllardır dökülen hafriyat atıklarının neden olduğu göçük nedeniyle tatlar arıtma tesisi’ne giden ana atık su hattı zarar gördü ANKARA

Arıtma Tesisi Gesi 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi, hafriyat atıklarıyla mücadelesini sürdürüyor.Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) firmalar tarafından çıkarılan hafriyatların yanlış depolanmasından dolayı meydana gelen heyelan nedeniyle bölge Büyükşehir ekipleri tarafından temizleniyor.Yıllardır dökülen hafriyat atıklarının neden olduğu heyelan sonucu Tatlar Arıtma Tesisi’ne giden ana atık su hattının zarar görmesi üzerine Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Büyükşehir 7/24 çalışıyorSincan OSB'de doğru depolama yöntemlerinin kullanılmaması ve sıkıştırma işlemlerinin yapılmamış olması nedeniyle adeta hafriyat dağları oluştu.Hafriyat atıklarının üst üste yığılması ve heyelan oluşturmasıyla ana atık su hattının göçtüğünü belirten yetkililer, vatandaşların mağdur olmaması için Büyükşehir ekiplerinin 7/24 çalıştığını, hava şartlarına göre yaklaşık 3 hafta içinde ana atık su hattının da onarımının tamamlanmasının planladığı bilgisini verdiler.
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