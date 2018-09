Büyükşehir'den çiftçilere tohum desteği bu yıl da sürecek Haberi

-açıklamalar,

-detaylar



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk kez başlatılan ve her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilerin tohum ihtiyaçlarına yönelik destek vermeyi amaçlayan tohumluk dağıtım protokolü imzalandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleyen ve çiftçilere tohum dağıtımı ön gören protokolün imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkan İbrahim Yılmaz ile diğer ilçe ziraat odası başkanları ve davetliler katıldı.

"Sosyal belediyeciliği devam ettirmek istiyoruz" Programda konuşan ve tarıma her türlü desteği vermeye devam edeceklerini aktaran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün 4 yıldır yaptığımız önemli bir çalışmanın bu yılki protokolü için buradayız. Biz üretim, ekonomi, sanayi şehriyiz ama bunların hepsinin temeli topraktır. Bu şehrin en büyük gücü toprağı, çiftçisi, güneşi ve toprağa dayalı sanayisidir. Dolayısıyla biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak artık altyapı belediyeciliğini bitirip sosyal belediyeciliği Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir şekilde devam ettiriyoruz. O nedenle 2014 yılında göreve geldiğimde çok büyük bir kuraklık vardı ve ilk o zaman çiftçilerimize destek verdik. Sonuç olarak çok büyük bir bereket ve en az zararla oradan çıktık. Şimdi geldiğimiz noktada da bunu her yıl büyüterek devam ettiriyoruz. Bugün bu yaptığımız protokol de bu çalışmanın bir devamı. Bunun şehir ekonomisine çok büyük bir faydası oluyor. Küçücük bir adım çok büyük geri dönüşlere ve güçlü bir gelişime neden oluyor" dedi.

"Üretmeye devam edeceğiz" Açıklamalarda bulunan Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da arpa ve buğday tohumu çiftçilerimize dağıtmaya devam edeceğiz. Ülkemiz zor koşullardan geçerken Fatma Şahin Başkanımız bize destek vermeye ve yanımızda durmaya devam ediyor. Ben odalarımız adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz de odalar ve çiftçiler olarak bunun karşılığında çok çalışmaya, üretmeye devam edip bu zorlukları aşacağız" ifadelerini kullandı. "Bu vereceğimiz tohumlarla yaklaşık 90 bin dekar alan ekip, 45-50 bin ton mahsul hedefliyoruz" Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkan İbrahim Yılmaz ise, "Bildiğiniz gibi şuan da buğday ve arpa tohumu dağıtmak üzere bir protokol imzalayacağız. Burada ceyhan 99 çeşidi yarı sert birinci sınıf ekmeklik buğday ve altıkat çeşidi arpayı çiftçilerimize ulaştıracağız. Altıkat çeşidinin yetişmediği yerlerde sancak tipi arpa çeşidimizi de çiftçilerimize ulaştıracağız. Bu vereceğimiz tohumlarla yaklaşık 90 bin dekar alan ekilecek, bu 90 bin dekardan da normal üretim koşullarında 45-50 bin ton mahsul hedefliyoruz" diye konuştu.

(SVY-SD-Y)