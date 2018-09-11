Büyükşehir’den bin 500 çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği

-Başkan Karasomanoğlu ve Vali Aksoy'un konuşması

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kocaeli’nde ikamet eden çiftçiler için yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik tohum ve yem bitkisi desteğini sürdürüyor. Hayvancılığın ana maddelerinden olan kaba yem ihtiyacını karşılamak amacı ile yem bitkisi yetiştiriciliğini destekleyen Büyükşehir, 2018 Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi Kapsamında yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu dağıttı.

Muhtarlık İşleri Dairesi tarafından yürütülen yem bitkisi dağıtımı töreninde konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Eski yıllara, 40-50 yıl öncesine gittiğimizde daha büyük bir tarım toplumuyduk. Ancak toplumun yapısı değişti. Yüzde 70-80’i tarımla uğraşan nüfusun çoğu şehirlere göç etti. Bu 2 milyon insanın yiyeceğini, içeceğini bu şehirde üretme şansımız var” ifadelerini kullandı. 650 ton yem bitkisi tohumu 2018 yılı “Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” kapsamında Kocaeli’nde ikamet eden çiftçilere arpa, Macar fiği, yem bezelyesi, tritikale (Yem Buğdayı), süt otu, yapay mera karışımı tohumları yüzde 50 indirimli olarak dağıtımı törenle gerçekleşti. Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleştirilen dağıtım törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Nuri Al, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil, daire başkanları, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 650 Ton Yem Bitkisi Tohumu, talepte bulunan bin 500 çiftçiye tören ile dağıtımı gerçekleşti. “Önceden daha büyük tarım toplumuyduk” Tohum dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu selamlama konuşmasının ardından, “Eski yıllara, 40-50 yıl öncesine gittiğimizde daha büyük bir tarım toplumuyduk. İlkel usullerle de olsa nüfusun neredeyse yüzde 70’i tarımla uğraşıyordu. O zamanlar böyle zenginlik yoktu, herkes çalışmak zorundaydı. Ancak toplumun yapısı değişti. Yüzde 70-80’i tarımla uğraşan nüfusun çoğu şehirlere göç etti. Ama insanlar tüketiyor. Bu tükettikleri ürünleri yine köylü üretecek. Hepimizin bildiği gibi Kocaeli bir sanayi kentidir. Burada 2 milyon insan var. Bu 2 milyon insanın yiyeceğini, içeceğini bu şehirde üretme şansımız var” ifadelerini kullandı. “Tarım ve hayvancılığa teşvik için” “İlçelerimizde ve köylerimizde çok verimli topraklar var” diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Artık nüfusun önemli bir bölümü tarımla uğraşamıyor. Topraklar bölüne bölüne azaldı. Şimdi tarım bakanımız bununla ilgili bir çalışma yapıyor. İnşallah topraklar daha işlenebilir hale gelir. Hükümetimiz bunlarla uğraşırken biz de tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşımıza destek sağlamak ve onları teşvik etmek amacıyla bu çalışmayı başlattık” şeklinde konuştu.

Yüzde 25 gübre desteği çalışmaları “Biz çiftçimizi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızı farklı farklı projelerle destekliyoruz” ifadelerini kullanan Başkan Karaosmanoğlu; “Her konuda ihtiyacı olan çiftçimiz gerekli birimlerle görüşerek destekleri alabilirler. Şimdi bir desteğimiz daha olacak. O da gübre desteğidir. Çalışmamız kooperatif yöneticileri ve arkadaşlarımızın çalışmalarıyla yüzde 25 hibe desteğiyle gübrede de destek vereceğiz” ifadeleriyle sonlandırdı. “Tüketiciler organik ürünler istiyor” Ardından konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Başkanımızın ifade ettiği gibi tarıma yapılan önemli hizmetler var. Kocaeli sanayi şehri olarak bilinse de önemli tarımsal alanlara sahip bir şehrimizdir. Bu kapsamda teşvike yönelik çalışmalar önem arz ediyor. Üreticiler organik tarıma ağırlık vermelidir. Çünkü artık tüketiciler de organik ürünlere daha çok ilgi gösteriyor. Ancak ücret olarak şuanda biraz daha pahalı bulunuyor” ifadelerini kullandı. Tohum üreticiliğinin önemi Vali Aksoy sözlerini, “Eğer üretimi arttırabilirsek bu fiyat da düşecektir. Bu anlamda yapılan bu çalışma çok önemlidir. Sayın milletvekilimizin de dediği gibi organik tarımı yaparken aynı zamanda tohum üreticiliğinin de arttırılması çok önemlidir. Bu anlamda yapılan çalışmada başta Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadeleriyle noktaladı. Konuşmaların ardından başvuru yapan çiftçilere temsili olarak tohumları dağıtıldı. 400 takım arıcılık malzemesi Tören de tarım ve hayvancılığın yanı sıra arıcılıkla uğraşan ve büyükşehir belediyesine başvuru yapan arıcılara yüzde 50 hibeli malzeme dağıtımı da gerçekleştirildi.

Dağıtım töreninde arıcılara; arıcı maskesi, kazıma aparatı, tütsülük, arıcı eldiveni ve arıcı çantasından oluşan 400 takım yüzde 50 hibeli olarak verildi.



