Büyükşehir çalışıyor Diyarbakır’ın çehresi değişiyor İzle

-Caddelere ekilen çiçeklerden görüntü

-Park ve bahçelerden dron görüntüsü

-Parklarda oynayan çocuklar

-Park ve bahçeler görevlisinin konuşması

-Çalışma alanları

-Caddelere ekilen çiçekler

-Ekiplerin çalışmaları

-Detay ve genel görüntüler



( DİYARBAKIR ) -- Sadece gönüllere değil şehre dokunuyor- Diyarbakır'a 4 milyon çiçek dikilecek DİYARBAKIR



- İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 1,5 yıllık zaman zarfında yaptığı çalışmalarla kentin çehresini değiştirdi. Hizmete açılan Kent Meydanı’nın yanı sıra yapımı devam eden Tema Park ile 2,5 kilometrelik Yeşil Kuşak çalışmasının tamamlanmasıyla şehir adeta baştan parklarla dolaşılabilecek bir hale geliyor. Göreve geldikten sonra ‘İsteyince Oluyor’ sloganıyla çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, kente kazandırdığı projelerle şehrin adeta çehresini değiştirdi. Göreve geldikten sonra kentin yollarından kaldırımına, ulaşımından sosyal hizmetlere kadar her noktada örnek projeler gerçekleştiren Atilla, yapımı tamamlanan ve devam eden modern park projeleriyle de adından söz ettiriyor. 70 bin metrekarelik Kent Meydanı Kayapınar Selahaddini Eyyubi Caddesi'nde yer alan toplam 70 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ‘Kent Meydanı’ projesi yaklaşık 5,5 aylık rekor bir sürede tamamlanarak hizmete açıldı. Çocuk oyun grupları, fitnes aletleri, yürüyüş yolları, su parkı bulunan meydanda, farklı türlerden bin 746 ağacın dikildiği 35 bin 500 metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Kentin her bölgesinden vatandaşların geldiği parkta, aileler gönül rahatlığıyla çocuklarıyla birlikte hoş zaman geçiriyor. 34 bin metrekarelik Tema Park Kayapınar ilçesinde çalışmaları devam eden Tema Park’ın tamamlanmasıyla kent, aromatik bahçelerin, müzik eşliğinde ışık ve su oyunların, çocuklar için macera adaların, kitap cafe, spor alanlarının yer aldığı ve toplam bin 383 ağaç ile binlerce çiçek ve bitkinin bulunduğu modern bir yeşil alana kavuşacak. 3 kilometrelik ‘yeşil kuşak’ Büyükşehir belediyesi tarafından yapımı devam eden yeşillendirme çalışmalarının bir değeri de Diyarbakır - Şanlıurfa Karayolu üzerinde ‘Yeşil kuşak’ projesi. Oyun grupları, skate park, bisiklet ve yürüyüş yollarının yer aldığı projenin tamamlanmasıyla kente 3 kilometre uzunluğunda ve 78 bin metrekareden oluşan bir yeşil alan kazandırılacak. 'İsteyince oluyor' Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla göreve geldiği günden itibaren yoğun bir çalışma yaparak halkın arzuladığı hizmetleri sunmak için bütün ekipleri harekete geçirdi. Kısa sürede güzel işler başaran Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı çalışmalarının ardından Başkan Atilla, Diyarbakır'ın dört bir yanına 'İsteyince oluyor' pankart ve dövizleri astırdı. İsteyince oluyor sloganı ile Diyarbakır'a hak ettiği hizmeti sunmaya çalışan Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın talimatları ile çalışmalarını hızlandıran park ve bahçeler daire başkanlığı ekipleri şehrin dört bir yanını park, çiçek ve ağaçlarla süsledi. 2017 yılında Diyarbakır'a 3 milyon 500 bin çiçek ekildi. 2018 yılında ise 4 milyon çiçek dikmeyi hedefleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı böylelikle şehri çiçek bahçesine dönüştürmeyi planlıyor. Proje kapsamında yıl içerisinde aralarında sümbül, petunya, zinya, mine, leylak ve lalelerin de olacağı çiçeklerle park, bahçe ve caddelerin süsleneceği bildirildi.

2018 yılı projeleri kapsamında çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi bahar ile birlikte çalışmalarına başladı.

(EEI-AKK-Y)

