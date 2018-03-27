Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına 13 yeni araç - MARDİN
- Tören alanından detaylar - İtfaiye Daire Başkanı Hadi Çomaktekin'in konuşması - Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın konuşması - Kurdele kesimi - Vali Yaman'ın itfaiye aracında görüntüsü - İtfaiye araçlarının konvoyu Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman: - "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve hükümetimizin verdiği desteklerle Mardin için çalışıyoruz. Bütün düşüncemiz Mardin li hemşehrilerimizin yüzünü güldürmek"MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve hükümetimizin verdiği desteklerle Mardin için çalışıyoruz. Bütün düşüncemiz Mardin li hemşehrilerimizin yüzünü güldürmek." dedi. Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına alınan 13 araç için belediye yerleşkesinde program düzenledi. Yaman, programda yaptığı konuşmada, geçen hafta da Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca haşere ile mücadele için alınan araçların açılışını yaptıklarını anımsattı.Bugün de İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek araçlar için bir araya geldiklerini dile getiren Yaman, "Kıştan çıktık ve artık çalışma dönemi başladı. Yatırımlarımız hızla merkez ve ilçelerimizde başladı. Arkadaşlarımız kış mevsiminde yapılacak çalışmaların projelerini hazırladı. Şimdi uygulama zamanı." diye konuştu. Yaman, yapılan görevlendirmenin ardından personel eksikliğini giderme, daha nitelikli personelle hizmet için eğitim verilmesi, yeni araçların alınması ve yeni hizmet binalarının ortaya çıkarılması için çalışma yürüttüklerini aktardı.Yeni itfaiye araçları ile bu birimdeki araç sayısının 40'a ulaştığını anlatan Yaman, itfaiye ekiplerinin sadece yangınla mücadele etmediğini, kaza ve diğer çalışmalarda da vatandaşlara hizmet verdiğini vurguladı.Yaman, İtfaiye Daire Başkanlığı için yapımı süren hizmet binasının da bu yıl tamamlanacağını bildirdi.Vatandaşın yüzünü güldürmek için çalıştıklarına işaret eden Yaman, "Sizin için çalışıyoruz, sizin için çalışacağız" diye başladıkları çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Yaman, şöyle konuştu:"Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve hükümetimizin verdiği desteklerle Mardin için çalışıyoruz. Bütün düşüncemiz Mardin li hemşehrilerimizin yüzünü güldürmek. Hayata geçirdiğimiz projeler görülmeye başlandı. Hep vatandaşın yanındayız. Vatandaşın yüzü gülerse şehir de güler."İtfaiye Daire Başkanı Hadi Çomaktekin de yeni alınan araçların hayırlı olmasını diledi.Yaman, konuşmaların ardından bir itfaiye aracı ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Belediye Başkan Vekili Kaymakam Şakir Öner Öztürk, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve personel katıldı.