Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden anlamlı kampanya Haberi

-hayvanat bahçesinden detay



( BURSA ) BURSA



- Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yerel biyolojik çeşitliliğin tanıtılması ve korunmasına yönelik ‘korumak için hala şansımız var’ kampanyasını hayata geçirdi. Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Karacabey Longozunu inceleme fırsatı bulduğu kampanyanın final etkinliği Hayvanat Bahçesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Öğrencilerin longozla ilgili yapacakları sunum öncesi konuşan Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Nermin Sığırcı, “Dünyada doğası en hızlı yok edilen ülkelerden olan Türkiye’nin biyolojik zenginliğinin kamuoyu tarafından bilinmesi ve korunmasına yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Hayvanat bahçemizin görevleri içinde yer alan konulardan biri de doğa ve hayvan sevgisinin oluşumuna katkıda bulunarak çevre bilincinin oluşmasını sağlamaktır. Korumak için hala şansımız var kampanyası ile birlikte şehrimizin önemli doğa alanlarını ve biyolojik zenginliğini tanımayı ve tanıtmayı hedefledik” dedi.

Sığırcı, kampanyaya destek veren Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü’ne, Karacabey Longoz ormanlarının tanıtımına büyük katkı sağlayan fotoğraf sanatçısı Alper Tüydeş’e, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Etkinlikte ayrıca öğrenciler, Karacabey longozu ile ilgili hazırladıkları sunumları paylaştı. (AF-Y)

