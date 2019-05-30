Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden anlamlı kampanya Haberi

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden anlamlı kampanya Haberi

açıklama

Öğretmen Biyoloji Öğrenciler Hayvan Sevgisi Hayvanat Bahçesi 

-hayvanat bahçesinden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yerel biyolojik çeşitliliğin tanıtılması ve korunmasına yönelik ‘korumak için hala şansımız var’ kampanyasını hayata geçirdi. Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Karacabey Longozunu inceleme fırsatı bulduğu kampanyanın final etkinliği Hayvanat Bahçesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Öğrencilerin longozla ilgili yapacakları sunum öncesi konuşan Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Nermin Sığırcı, “Dünyada doğası en hızlı yok edilen ülkelerden olan Türkiye’nin biyolojik zenginliğinin kamuoyu tarafından bilinmesi ve korunmasına yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Hayvanat bahçemizin görevleri içinde yer alan konulardan biri de doğa ve hayvan sevgisinin oluşumuna katkıda bulunarak çevre bilincinin oluşmasını sağlamaktır. Korumak için hala şansımız var kampanyası ile birlikte şehrimizin önemli doğa alanlarını ve biyolojik zenginliğini tanımayı ve tanıtmayı hedefledik” dedi.
Sığırcı, kampanyaya destek veren Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü’ne, Karacabey Longoz ormanlarının tanıtımına büyük katkı sağlayan fotoğraf sanatçısı Alper Tüydeş’e, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Etkinlikte ayrıca öğrenciler, Karacabey longozu ile ilgili hazırladıkları sunumları paylaştı. (AF-Y)
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!
YGS 2013 Soru ve CevaplarıYGS 2013 Soru ve Cevapları
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı