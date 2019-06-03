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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, genç tiyatro oyuncuları yetiştirmeye devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, genç tiyatro oyuncuları yetiştirmeye devam ediyor

programdan detaylar

( ANKARA ) -- Kursiyerler 6 ay boyunca ücretsiz tiyatro eğitimi alıyor- Aldıkları eğitim sonrası Turgut Özakman’ın kaleme aldığı “töre” isimli oyunu sahneleyen kursiyerler, tiyatro dünyasına adım atıyor- Başkent tiyatroları, 2018-2019 tiyatro sezonu için perdelerini kapattı ANKARA

Beden Dili Mezuniyet Oyunculuk Mezuniyet Töreni Tiyatro Oyunu 


- Başkentliler tarafından büyük ilgi gören birbirinden başarılı oyunları sahneleyen Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, bir tiyatro sezonunu daha geride bıraktı. Başkent Tiyatroları, 2018-2019 sezonu için perdelerini kapatırken, amatör oyuncular için açılan 6 aylık ücretsiz kurslarda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyer oyuncular da düzenlenen bir törenle sertifikalarını aldı. Geleceğin tiyatrocuları yetişiyor Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, tiyatro eğitimi verdiği kurslarla bu yıl 41 kişiyi mezun etti. Geleceğin tiyatrocularını yetiştiren Başkent Tiyatroları, oyunculuk anlamında kendini geliştirmek isteyen 17 yaş ve üzeri her yaştan ve meslekten kişiye her yıl kapılarını açıyor. Başkent Tiyatroları'nda Ekim ayından itibaren usta tiyatroculardan aldıkları uygulamalı eğitim sayesinde oyunculuğa adım atan kursiyerler, beden dilini kullanmaktan sahne dekorlarının hazırlanmasına ve oyuna uygun kostüm seçimlerine kadar birçok alanda eğitim alıyor. Büyük beğeni toplayan oyun Kursiyerler aldıkları tiyatro eğitimi sonrasında Turgut Özakman'ın eseri olan “Töre” isimli oyunu sahneledi. 'Ölüme karşın yaşamı savunmayı seçen sekiz kadının varoluş öyküsünü' işleyen ve ücretsiz sahnelenen tiyatro oyunu izleyicilerden de tam not aldı. Geleceğin tiyatro sanatçı adayları, Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreni ile de başarı sertifikalarını aldı. (YEK-
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