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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in tarihine sahip çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in tarihine sahip çıkıyor

Drone görüntüleri

( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent’in simgeleri arasında önemli bir yere sahip Ankara Kalesi surlarına yazılan yazıları özel yöntemlerle temizledi- Ankara Kalesi’nin surlarına sprey boya ile yazılan duvar yazıları; buhar makinesi, saf aseton ve özel boya sökücüler kullanılarak 3 ayrı yöntemle silindi ANKARA

Yabancı Turist Kimya Tarihi Surlar Borat Trol 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’in tarihi ve turistik adreslerinden biri olan “Ankara Kalesi”nde temizlik çalışması yaptı. Şehrin tarihi dokusuna zarar vermeden önemli projelere ve çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, tarihi dokuya zarar verenlerle de mücadele ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkent’in sembolleri arasında önemli bir yere sahip tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına yazılan duvar yazılarını özel yöntemlerle temizledi. Tarihe Saygı Ankara Kalesi’nin tarihi surlarına duyarsız kişiler tarafından sprey boya ile yazılan yazıları özel makine ve yöntemlerle silen Büyükşehir ekipleri, hem görsel kirliliği ortadan kaldırdı hem de tarihe zarar veren bu davranış biçimi için vatandaşları uyardı. Sprey boyalarla yazılmış yazılarla dolu kale surlarını saf aseton, özel boya sökücü sıvı ve buhar makinesi kullanarak temizleyen ekipler, yoğun bir mesai harcadı. Büyük bir titizle üç ayrı yöntem kullanılarak yürütülen çalışmalar sonucunda tarihi dokuya zarar vermeden yazıların silinebildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri; “Turizmin gözbebeği olan Ankara Kalesi’nin surlarının ve duvarlarının boyanmaması için vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya çağırıyoruz” dediler. Ankara Kalesi’nde detaylı temizlik Ankara Kalesi’nde Büyükşehir Belediyesi Saha Kontrol ekipleri bir yandan rutin temizlik çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütüyor. Kale içerisinde tarihi dokuya ve eserlere zarar vermeyen kimyasallarla titiz bir temizlik çalışması yürüten ekipler, meydana gelen olumsuzluklara ise anında müdahale ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Ankara Kalesi ve çevresi özel temizlik malzemeleri ile haftalık olarak detaylı bir şekilde temizlenerek, yıkanıyor.
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