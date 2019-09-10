Büyükşehir Belediye Konservatuarı’ndan 2 konser

-Mustafa Gökoğlan konuşma

-Katılımcılardan detay



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı, daha önce hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu konserlerini Denizlililerle buluştu.Adalet Parkı Konser Alanı'nda 6-7 Eylül'de düzenlenen konserlere, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Halk Müziği Koro Şefi İsmail Barkan ve Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Selim Öztaş eşliğinde gerçekleşen konserlere Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı saz ekibi eşlik etti. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koro ile solo sanatçılarının söylediği birbirinden güzel eserler izleyenleri mest etti.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, konserlere emek veren tüm sanatçılar ile izleyen herkese teşekkür etti. Birçok enstrüman dalında ve farklı korolarda ücretsiz eğitim veren konservatuar kayıtlarının sürdüğünü ifade eden Gökoğlan, buradan çok değerli sanatçıların yetiştiğini ifade ederek, başarılı bir dönem diledi.

