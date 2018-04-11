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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Büyükşehir, Aydın’ı hamsiye doyurdu Haberi

Büyükşehir, Aydın’ı hamsiye doyurdu Haberi

Hamsilerin pişirilmesi

-Hazırlanması
-Vatandaşa dağıtılması
-Başkan Çerçioğlu ile röp
-Genel ve detay görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hamsi etkinliğinde pişirilen 1 ton hamsi vatandaşlara dağıtıldı. Aydın Atatürk Kent Meydanında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, kurulan çadırlar önünde uzun kuyruklar oluştu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu etkinlikte hazırlanan hamsi ekmek arası hamsileri kendi elleri ile dağıttı.
Önümüzdeki yıllarda da sürekli hale getirilmesi planlanan hamsi etkinliği sonrası vatandaşlara şerbet dağıtıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak hamsi şenliği etkinliği düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Etkinliğimizde birçok Karadenizli vatandaşlarımız burada. Oldukça güzel geçiyor. Sürekli olarak her yıl bundan sonra bu etkinliğimiz Kent Meydanı’nda yapılacaktır. Tüm aydın halkına, Aydın’da yaşayan Karadenizlilere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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