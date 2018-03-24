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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Büyükorhan'dan Mehmetçiğe Gönderilen Kuru Gıdalar Ulaştı

- Büyükorhan'dan Mehmetçiğe Gönderilen Kuru Gıdalar Ulaştı

Askerlerden Kayapa Köylülerine teşekkür videosu

( AFRİN ) AFRİN


- Bursa'nın Büyükorhan İlçesi Kayapa Köylüleri Derneği tarafından gönderilen kuru gıdalar Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlere ulaştırıldı. Büyükorhan'ın Kayapa Köyünde yaşayan köy sakinleri, Kayapa Köyü Derneği öncülüğünde hazırladıkları kuru gıdaları Afrin'de görev yapan askerlere ulaştırıldı. Hazırlanan koliler içerisindeki malzemeler ise Afrin'de görev yapan askerlere dağıtıldı. Bu hediyeleri teslim alan askerler ise Kayapa Köylülerine teşekkür videosu çekip gönderdi.
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