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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Büyükköse’den huzur evine ziyaret İzle

- Büyükköse’den huzur evine ziyaret İzle

KAYMAKAM BÜYÜKKÖSE'NİN HUZUR EVİ ZİYARETİNDEN GÖRÜNTÜLER

Ağaçlı Huzur Evi Yıldızlı Yaşam Şartları 

-AYRINTILAR

( MANİSA ) MANİSA

- Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Huzur Evi Birimi’ne bir ziyaret düzenleyerek burada kalan yaşlılarla buluştu. Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükkösei 180 kişinin kaldığı Soma Rehabilitasyon ve Huzurevi birimlerinde kalan vatandaşları tek tek ilgilenerek sohbet etti. Büyükköse, Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Huzur Evi Birimi Müdürü Mustafa Öztürk ve Müdür Yardımcısı Sibel Eylem Çetin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Huzur evini ve burada ki yaşam şartlarını oldukça beğenen Kaymakam Büyükköse, vatandaşların beş yıldızlı otelden daha iyi şartlarda kaldığını söyleyerek, Müdür Öztürk'e teşekkür etti. Büyükköse "Kırkağaç'ın değerli iş adamlarıyla Soma Huzur Evi’ni ziyaret etmek istedik. Özellikle burada kalmakta olan Kırkağaçlı büyüklerimiz ile görüştük. Kendileriyle bol bol sohbet ettik. Gerçekten burada harika bir ortamları ve yaşam şartları var. 5 yıldızlı bir otelden farksız. Başta Müdür Mustafa Öztürk olmak üzere tüm huzur evi çalışanlarına hizmetlerinden ötürü çok teşekkür ederim" dedi.
Huzur evi sakinleri ise Kaymakam Büyükköse’ye ve beraberindekilere bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. (HD-AY-Y)
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