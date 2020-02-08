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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Büyükelçilerin buzla dansı

Büyükelçilerin buzla dansı

Büyükelçilerin buzda kaydığı görüntüler

( SİVAS ) - SİVAS

Gezin Toplantı Büyükelçiler 


- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile AB iş birliğinde “Turistik Doğu Ekspresi” ile Kars’a seyahat eden büyükelçiler Sivas’ın Divriği ilçesinde tarihi gezinti sırasında yerlerin buzlanması nedeniyle zor anlar yaşadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa Birliği iş birliğinde doğal, kültürel değerleri görmek ve iş birliği toplantıları gerçekleştirmek amacıyla “Turistik Doğu Ekspresi” ile Kars’a seyahat eden büyükelçiler gezmek için uğradıkları Sivas’ın Divriği ilçesindeki Ulu Camii girişinde yerlerdeki buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Düşmekten son anda kurtulan büyükelçiler ve aileleri bu durumu gülerek karşılarken, ortaya gülümseten görüntüler çıktı. (MH-
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