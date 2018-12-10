Büyükelçilerden Başkan Tuna’ya ziyaret



- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya büyükelçi ziyaretleri devam ediyor. Başkan Tuna’ya son olarak, Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçisi İsmail Issa Rifaie, Ankara'ya yeni atanan Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Girma Temesgen ile Hollanda Krallığı Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet nezaket ziyaretinde bulundu. İkili ilişkilere vurgu yapıldı Ayrı ayrı görüştüğü büyükelçilerle ülkelerarası ikili ilişkiler ve ortak projelerin geliştirilmesi konusunu görüşen Başkan Tuna, yeni atanan büyükelçilere Ankara’nın kültürel ve tarihi geçmişi hakkında bilgi verdi. Her üç büyükelçinin ziyaretinde özellikle Başkentlerin akıllı kentler olarak gelişmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yeni yatırımlara önem verilmesi konusu masaya yatırıldı. Etiyopya ve Hollanda'nın yeni büyükelçileri Yeni göreve başlayan Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Girma Temesgen ve Hollanda Krallığı Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Ankara'ya hayran kaldıklarını ve burada görev alacakları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Elçiler, Başkan Tuna'nın kendilerine zaman ayırmasından dolayı memnuniyet duyduklarını da ifade ettiler.

