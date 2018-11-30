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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Büyükelçi Yıldız yanan Osmanlı çarşısında incelemelerde bulundu - KERKÜK

Büyükelçi Yıldız yanan Osmanlı çarşısında incelemelerde bulundu - KERKÜK

- Büyükelçi Yıldız ve beraberindeki heyetin Osmanlı eseri Nakışlı Minare Camii'ne gelmesi - Büyükelçi Yıldız ve beraberindeki heyetin cuma namazını Nakışlı Minare Camii'nde kılması - Büyükelçi Yıldız'ın esnafla görüşmesi - Büyükelçisi Yıldız'ın ITC Başkanı Erşet Salihi ve beraberindeki heyet ile birlikte yanan Kayseri Çarşısı'nda incelemelerde bulunmasıKERKÜK (AA) - Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük ’te yanan Osmanlı çarşısında incelemelerde bulundu.Yıldız, kente gelişinde Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi ve diğer ITC yetkilileri tarafından karşılandı.Büyükelçi Yıldız, cuma namazını Osmanlı eseri Nakışlı Minare Camii'nde kıldıktan sonra, üç gün önce yanan Osmanlı mirası Kayseri Çarşısı'nda incelemelerde bulundu ve esnafla görüştü. Yıldız, Kayseri Çarşısı'nın TİKA aracılığıyla restorasyonuna yönelik ilk inceleme ve çalışmaların başladığını ifade etti.
Yıldız, çarşının eski günlerine kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.Kent Valisi Rakam Cuburi ile de görüşecek Yıldız, buradaki esnaf temsilcileriyle de bir araya gelecek ve ardından kentteki Türkmen siyasi hareket ve sivil toplum kuruluşlarıyla temaslarda bulunacak. Kerkük ’teki bir günlük programı sonrası Yıldız, Türkmenlerin yaşadığı Tuzhurmatu’yu da ziyaret edecek.

Restorasyon Cuma Namazı Sivil Toplum 

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