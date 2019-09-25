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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Büyükelçi Kılıç evi kundaklanan Türk aileyi ziyaret etti

- Büyükelçi Kılıç evi kundaklanan Türk aileyi ziyaret etti

ziyaretten görüntüler

( NEW YORK )- Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç:- “Önemli olan vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemesi" NEW YORK

Gesi Saldırı Yangına Müdahale 


- Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile ABD’nin New York eyaletinde evi kundaklanan Türk aileyi ziyaret etti. Kılıç, Türkiye’nin her anlamda vatandaşlarının yanında olduğunu belirterek, “Dünyanın her yerinde böyle bir hadise ile karşılaşılabilir. Önemli olan vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemesi” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla New York eyaletinin Long Island bölgesindeki Bay Shore kentine gelen Büyükelçi Kılıç, beraberindeki Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş ile birlikte evi kundaklanan Türk aileyi ziyaret etti. Büyükelçi Kılıç burada yaptığı açıklamada, "Burada yaşayan vatandaşlarımızın evine yönelik saldırı olduğu bilgisi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız haberdar oldular ve bizi görevlendirdiler. Devletin görevlileri olarak tam kadro buradayız. Dünyanın her yerinde böyle bir hadise ile karşılaşılabilir. Önemli olan vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemesi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin arkalarında olduğunu bilmeleri lazım. Bizi karşılarında görmesi lazım. Bizim buradaki sebebi mecburiyetimiz budur. Vatandaşımız bu üzücü olayı yaşadı ama yaşadığı olay karşısında yalnız değildir. Arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır" dedi.
New York eyaletinin Kong Island bölgesindeki Bay Shore kentinde dün akşam yerel saatle 02.30 civarında bir Türk'e ait araç ile ev kundaklanmıştı. Aslen Rizeli olan İbrahim Karaoğlu (51) ve Ayşe Karaoğlu (43) ile 4 çocuğunun yaşadığı evin etrafı gece ev halkı uykudayken bir anda alev yumağına dönmüştü. Çevredekilerin haber vermesi ile uyanan aile ve çevredekiler yangına müdahale etmişti. Olay yerine gelen Bay Shore itfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan söndürmüştü. (CS-YAŞ-CC-D)
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