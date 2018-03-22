Büyükelçi Karlov'un ismi Antalya'da yaşatılıyor - ANTALYA
- Fotoğraf sergisinden detay görüntüler - Andrey Karlov Caddesi'nden detaylar - Törene katılanlardan detaylar - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in konuşması - Andrey Karlov'un eşi Marina Karlov'un konuşması - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerlov'un konuşması - Türk - Rus Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Recai Berber'in konuşması - Cadde açılışının yapılmasıBüyükelçi Karlov'un ismi Antalya 'da yaşatılıyor - Antalya 'da Noel Baba Kilisesi'ne giden ve Andrey Karlov ismi verilen cadde ile rölyefin törenle açılışı yapıldı - Büyükşehir Belediye Başkanı Türel: - "İki ülke arasındaki bu köklü ilişkilerin her geçen gün güçlü şekilde devam edeceğini ümit ediyorum" - Karlov'un eşi Karlova: - "Rusya ve Türkiye arasındaki dostluğun gelişmesi beni mutlu ediyor"ANTALYA (AA) - Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Antalya 'daki rölyefi ile isminin verildiği caddenin açılışı gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Andrey Karlov Vakfı, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu işbirliğinde, Demre ilçesinde Karlov'u anma programları düzenlendi. Büyükşehir Belediye Meclisinden çıkan karar doğrultusunda, Andrey Karlov adı verilen Noel Baba Kilisesi'ne giden caddede düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Karlov'un eşi Marina Karlova, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerlov, Dışişleri Bakanlığı Antalya temsilcisi büyükelçi Avni Aksoy, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza ile Demre Belediyesinin kardeş şehir olduğu Rusya'nın Klintsı kentinden 50 çocuk katıldı. Başkan Türel, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da Taksim meydanındaki anıtta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak'ın yanı sıra iki Rus generalın heykelinin bulunduğunu söyledi.
Söz konusu heykelin Türkiye ve Rusya'nın tarihsel bağını simgelediğini aktaran Türel, Büyükelçi Karlov'un Türkiye'de görev yaptığı üç yılda ekonomi, enerji, turizm ve kültür alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü, iki ülkenin ileriye gitmesi için hep çalıştığını bildirdi.Karlov'un en kritik dönemlerde bile Türk - Rus dostluğu için çalışan önemli bir devlet adamı olduğuna dikkati çeken Türel, hain FETÖ'ünün 15 Temmuz'da olduğu gibi Türk - Rus ilişkilerini zedeleme noktasında da amacına ulaşamadığını söyledi.
Suriye'de yaşanan işbirliğiyle Türk ve Rus ilişkilerinin kalıcı ve anlamlı olduğunun teyit edildiğini ifade eden Türel, şunları kaydetti:"Turizm sektöründe iki ülke birbiri için vazgeçilmezdir. Bölgede önemli iki aktörün sürdüğü politikalar birilerini rahatsız ediyor olabilir. Ancak iki ülke arasındaki bu köklü ilişkilerin her geçen gün güçlü şekilde devam edeceğini ümit ediyorum. Antalya Rus dostluğunu en güzel taçlandıran şehirlerden birisidir. Her yıl milyonlarca Rus turisti Antalya 'da ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." - "Demre'ye üniversite kurmayı amaçlıyoruz"Büyükelçinin eşi Marina Karlova, Rusya ve Türkiye'nin iki büyük devlet, iki büyük milletin olduğuna dikkati çekti."Rusya ve Türkiye arasındaki dostluğun gelişmesi beni mutlu ediyor." diyen Karlova, Demre'de Türk ve Rusların ortak çalışmasıyla bir üniversite kurmayı amaçladıklarını, aynı şekilde Rusya'da da ortak çalışmayla bir üniversite kurulması için mücadele edeceklerini belirtti. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerlov, Karlov'un Türk - Rus ilişkilerinin geliştirilmesine katkısının tartışılmaz olduğunu söyledi.
Türkiye - Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için daha çok çalışmak gerektiğini ifade etti. Provokasyonların amacına ulaşmaması için dikkat etmek gerektiğini belirten Berber, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi günü Rus halkının Türk milletiyle beraber olduğunu bütün dünyaya ilk ilan eden ülkelerden biri olduğunu anımsattı.Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunların ne kadar büyük olduğunun net şekilde anlaşılmasının önemli olduğunu aktaran Berber, "Bölgemizde barışın, huzur ve kardeşliğin yeniden tesis edilmesi için Türk ve Rus halkları, yönetimleri ve liderleri bütün özveriyle gayret ediyorlar." diye konuştu. Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Karlov'un iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi için çaba harcayan, Türkiye ve Rusya arasında yaşanan krizin atlatılmasında önemli rol oynayan değerli bir diplomat olduğuna dikkati çekti.Konuşmaların ardından Andrey Karlov Caddesi, rölyefi ve Demre Kültür Merkezi'nde Karlov'un fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.Karlov'un eşi Karlova, açılışta rölyefteki eşinin fotoğrafına dokunurken, duygusal anlar yaşadı.