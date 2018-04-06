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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Büyükelçi Karlov cinayeti soruşturması - ANKARA Haberi

Büyükelçi Karlov cinayeti soruşturması - ANKARA Haberi

- Karlov suikastı soruşturması kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içinde "abisi" olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı gözaltına alınma detayıBüyükelçi Karlov cinayeti soruşturması - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki "abisi" olduğu öne sürülen eski BTK çalışanı Söğüt, adliyeye sevk edildiANKARA (AA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içindeki "abisi" olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı Şahin Söğüt, adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın talimatıyla gözaltına alınan Söğüt'ün, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Söğüt, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirildi.
Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki "abisi" olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı Söğüt'ün, Emniyette hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi. - ByLock kullanıcısıÖrgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen şüphelinin, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldığı ve "Ahmet" kod adını kullandığı belirlendi. Söğüt'ün, saldırgan Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğu değerlendiriliyor.BTK'den ihraç edilen Şahin Söğüt'ün, Altıntaş'ın örgüt içinde radikalleşmesinde etkili olduğu, örgütün talimatlarını Altıntaş'a ilettiği ve saldırganın faaliyetlerini organize ettiği öne sürüldü.Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara 'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da bulunduğu 3'ü polis 7 kişi tutuklanmıştı.

Mahrem Silahlı Saldırı Radikalleşme Cinayet Saldırı 

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