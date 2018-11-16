-Berger’in açıklamaları

-Trene binip treni kullanması

-Eşinin açıklamaları

-Trenin gidişi



( SAMSUN ) Büyükelçi Christian Berger: "PKK, AB’nin terör listesinde kalmaya devam edecek" - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: - "Kararın herhangi bir değişikliğe neden olduğu doğru değil" SAMSUN



- Avrupa Genel Mahkemesinin, PKK ile ilgili verdiği karar hakkında açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Haberler gerçeği yansıtmıyor çünkü Avrupa Birliği, PKK’yı terör örgütü olarak görmeye devam ediyor" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Samsun ziyaretinin ikinci gününde AB hibe fonlarıyla finanse edilen Samsun-Kalın demiryolu hattında incelemelerde bulundu. Demiryolu hattının önümüzdeki yıl açılmasının hedeflendiğini belirten Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Genel Mahkemesinin PKK ile ilgili verdiği karara da değindi. "Samsun en fazla AB fonu ile projeye sahip il" AB’nin fonlarıyla gerçekleşen birçok proje olduğunu söyleyen Büyükelçi Christian Berger, "Samsun, AB fonlarıyla gerçekleştirilen projeler açısından sayı olarak en fazla projeye sahip olan il. Bunlardan bir tanesi de demiryolu projesi. Son dönemde Türkiye’de karayolundan çok tren yolunun gündemde olması çok güzel. Bu demir yolu hatlarından biri de Samsun-Kalın demir yolu hattı. Bu demiryolu hattı cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilmiş. Biz bu demiryolu hattının modernizasyonuna katkı sağlıyoruz. Bu medernizasyon çalışmalarından biri; demiryolu hızının saatte 60 kilometreden 100 kilometreye çıkarmak şeklinde olacak. Diğer bir amaçta daha fazla yük taşımasının yapılabilmesi. Yük taşımasının artırılması hedefleniyor. Demiryolu şu anda hala inşaat halinde. Umuyoruz ki gelecek yıl açılacak" diye konuştu.

"Diğer listede hala var" Avrupa Genel Mahkemesinin, PKK ile ilgili verdiği karara değinen Büyükelçi Christian Berger, "PKK zaten Avrupa Birliğinin terör listesindeydi. Bu karar alındıktan sonra hala değişen bir şey yok. PKK, Avrupa Birliğinin terör listesinde kalmaya devam edecek. Bugün bazı gazetelerde yer alan haberler aslında gerçeği yansıtmıyor. Çünkü Avrupa Birliği, PKK’yı terör örgütü olarak görmeye devam ediyor. Kararın herhangi bir değişikliğe neden olduğu doğru değil. İki tane liste var bir tanesi mahkeme tarafından iptal edildi. Ama temyiz edilebilir. Fakat diğer listede hala var" şeklinde konuştu.

Büyükelçi'nin eşi aslen Samsunlu çıktı Büyükelçi Christian Berger’in eşi Marilena Georgiadis Berger ise babasının Samsun’dan göç ettiğini söyleyerek, "Babamın memleketi Samsun’a ilk kez geliyorum. Büyük babam 1888’de Trabzon’dan Samsun'a göç etmiş. Babam da Samsun’da doğmuş. Babamın çok sevdiği Samsun'u görebilmek çok güzel bir duygu. 1924 yılında babam Samsun’dan ayrıldı. Samsun çok canlı ve güzel bir şehir. Babam burada Osmanlı Devleti’nin tütün fabrikasında çalışıyordu. 20 yaşında ise Osmanlı Bankasında çalıştı. Daha sonra Yunanistan’a gitti. Ben tekrar Samsun’a gelmek istiyorum. Türkiye’de nereyi ziyaret edersem edeyim çok zengin kültürü olan yerler görüyorum" şeklinde konuştu.

Büyükelçi daha sonra demiryolu bakım trenine binerek hattı inceledi. Treni kendi kullanan Büyükelçi, hat hakkında yetkililerden bilgi aldı.

